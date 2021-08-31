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Талибы заявили, что хотят наладить отношения с США и остальным миром

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Представитель афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид провозгласил победу талибов в войне против иностранных сил, но при этом отметил, что они намерены построить хорошие отношения с Соединенными Штатами и другими странами.

"Поздравляю Афганистан! Победа принадлежит всем нам", - заявил он журналистам, стоя на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кабула, который перешел под контроль талибов по завершении операции США по эвакуации.

Муджахид добавил: "Мы хотим хороших отношений с США и всем миром. Мы приветствуем установление хороших дипотношений со всеми".

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

Президент Джо Байден поблагодарил американских военнослужащих за успешное проведение масштабной операции по эвакуации граждан США и союзников из Кабула.

Как говорится в сообщении Белого дома, он отметил, что военные выполнили свой долг по осуществлению "опасного отступления из Афганистана в соответствии с графиком - ранним утром 31 августа по кабульскому времени - без дальнейших жертв среди американцев".

Президент сообщил, что в рамках эвакуационных мероприятий "за последние 17 дней наши войска осуществили крупнейшую воздушную переброску в истории США, эвакуировав более 120 тыс. граждан США, граждан наших союзников и афганских союзников Соединенных Штатов".

Хроника 18 июля – 31 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан США Джо Байден

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