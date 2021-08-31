Байден заявил, что США могут бороться с терроризмом и угрозами со стороны КНР и РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден во вторник заявил, что США должны одновременно бороться с терроризмом и противостоять угрозам, в частности, со стороны России и Китая.

"Мир меняется. Мы находимся в серьезной конкуренции с Китаем, мы сталкиваемся с вызовами по многим фронтам со стороны России, мы сталкиваемся с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия", - сказал Байден в обращении к нации.

"Мы вполне можем делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и бороться с новыми угрозами, которые есть сейчас и которые будут продолжаться", - отметил президент США.

По его словам, "Китай и Россия хотели бы больше всего в этой гонке, чтобы США увязли в еще одном десятилетии (войны - ИФ) в Афганистане".

Говоря о терроризме, Байден отметил, что если когда-то эта проблема касалась в основном Афганистана, то теперь "география" терроризма значительно расширилась, и США следует бороться против террористических группировок в самых разных частях планеты.