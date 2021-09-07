Минск рассчитывает реализовать почти все союзные программы с РФ к 2025 году

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU -Белоруссия рассчитывает реализовать практически все союзные программы с Россией к 2025 году, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

"В совокупности мы рассчитываем к 2025 году уже реализовать практически программы все. Есть несколько элементов более сложных - 2027 год, но они такие, скажем, не критичные", - подчеркнул Снопков.

Как сообщалось, главным вопросом на встрече президентов Белоруссии и РФ, которая запланирована 9 сентября, будут 28 союзных программ и их реализация. Снопков ранее сообщал, что на данный момент консенсус найден по всем 28 союзным программам.

"Мы вышли на финишную прямую. Я очень надеюсь, что президенты двух стран в ходе встречи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены правительствами", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября заявил, что союзные программы планируется подписать на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Он напомнил, что правительства Белоруссии и РФ выработали более 30 так называемых дорожных карт. Они касались развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы и их осталось 28. "Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - пояснил Лукашенко.

Подписать их на президентском уровне планируется на Высшем госсовете, заседание хотят провести в октябре-ноябре.