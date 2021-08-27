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В ООН ожидают еще полмиллиона афганских беженцев в этом году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В ООН спрогнозировали появление 500 тысяч новых афганских беженцев в этом году из-за нестабильной ситуации в Афганистане, сообщают европейские СМИ.

"Мы готовимся примерно к 500 тыс. новых беженцев в регионе. Это при самом пессимистичном сценарии", - сказала заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.

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Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Ранее сообщалось, что Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
ООН Афганистан

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