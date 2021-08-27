В ООН ожидают еще полмиллиона афганских беженцев в этом году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В ООН спрогнозировали появление 500 тысяч новых афганских беженцев в этом году из-за нестабильной ситуации в Афганистане, сообщают европейские СМИ.

"Мы готовимся примерно к 500 тыс. новых беженцев в регионе. Это при самом пессимистичном сценарии", - сказала заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Ранее сообщалось, что Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.