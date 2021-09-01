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Бежавший экс-президент Афганистана попал в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин остается самой упоминаемой персоной в прессе: в августе он получил 288 635 упоминаний в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом". Кроме того, в топ-10 рейтинга впервые попал бежавший из Афганистана экс-президент страны Ашраф Гани.

Второе место и 109 889 упоминаний - у президента США Джо Байдена, третью строчку занял глава Украины Владимир Зеленский (82 900 упоминаний).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер РФ Михаил Мишустин поменялись местами в топ-10 рейтинга: на четвертую позицию поднялся белорусский лидер (61 722), глава российского правительства занял пятое место (46 245). На шестой строчке остался мэр Москвы Сергей Собянин с 45 649 упоминаниями в СМИ.

Афганистан во власти талибов

Вторая часть топ-10 почти полностью изменилась. Августовские события в Афганистане, где к власти пришли талибы, чье движение признано террористическим и запрещено в РФ, и бегство экс-президента Ашрафа Гани привлекли к его персоне внимание прессы: он впервые попал в десятку СКАН (42 984 упоминания, седьмое место).

В топ-10 вернулся министр обороны РФ Сергей Шойгу (восьмое место, 42 541 упоминаний). Глава МИД Сергей Лавров занял девятую позицию (38 637).

Канцлер Германии Ангела Меркель, занявшая в июле восьмое место, по итогам августа удержалась в десятке, замкнув ее (33 860 упоминаний).

Из топ-10 выбыли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

СКАН

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В августе в СКАН добавилось 883 новых источника. В настоящий момент система анализирует в общей сложности 55 178 ресурсов. Ежедневно в систему поступает около 300 тыс. текстовых документов.

Ашраф Гани Афганистан Владимир Путин

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