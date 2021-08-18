Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Гани заявил, что "иностранцы" планировали убить его в Кабуле

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Покинувший Кабул президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани заявил, что на его жизнь "иностранцами" готовилось покушение.

"Спустя короткое время после того, как меня вынудили покинуть Кабул, талибы (запрещенная в России террористическая организация) и неизвестные лица, которые не владели языками нашей страны, вторглись в Арг (президентский дворец). Во время их вторжения в Арг, им не было оказано никакого сопротивления. Они ходили по кабинетам и искали меня. Целью было повторение того позорного события, которое произошло 25 лет назад в Афганистане (возможно, имеется ввиду судьба Наджибуллы, жестоко убитого в 1996 году в Кабуле)", - заявил Гани в видеообращении.

Гани также отметил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития и разрушений. "Если бы я остался, я стал бы свидетелем кровопролития и разрушений Кабула, потому что талибы и их внешние и внутренние партнеры ясно заявили, что пока буду я, они не видят мирного пути", - заявил Гани.

Он также призвал жителей не верить тем, кто говорит, что "президент продал вас, и бежал ради своих финансовых интересов и спасения жизни".

"Я был принужден покинуть страну в таких условиях, что даже не имел возможности сменить тапки на туфли. Я не смог вывезти с собой самое дорогое богатство моей жизни: мои книги, записи и личный лэптоп. У меня не было никаких возможностей обсудить выезд из страны с международными силами, находящимися в стране, и это произошло стремительно под давлением сотрудников безопасности. Я был вынужден покинуть родину в одном костюме. Подробности, даст Бог, я доведу до вас позже", - обещал бывший глава государства.

Он также сообщил, что в настоящее врем находится в Эмиратах, "чтобы было предотвращено кровопролитие и трагедия".

"В настоящее время консультируюсь, чтобы вернуться в Афганистан и совместно бороться для обеспечения справедливости, власти афганцев", - заявил Гани.

Афганский президент улетел из Афганистана 15 августа, когда движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже контролировало почти всю его страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал. В течение нескольких дней поступали разные неподтвержденные данные о том, куда именно он отправился. В среду стало известно, что он находится в ОАЭ.

Гани заявлял, что покинул страну лишь потому, что этого потребовали в его службе безопасности, и отверг обвинения в том, что он взял с собой большие суммы денег.

Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Ашраф Гани Талибан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ

Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ

Эрдоган заявил о готовности принять лидеров "Талибана"

Эрдоган заявил о готовности принять лидеров "Талибана"
Афганистан во власти талибов

США заявили, что не считают Гани существенной фигурой для Афганистана

Афганистан во власти талибов

Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги

Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги

Что произошло за день: среда, 18 августа

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" россиянам въезжать в страну

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" россиянам въезжать в страну
Афганистан во власти талибов

Бежавший президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

Бежавший президент Афганистана Гани находится в ОАЭ
Афганистан во власти талибов

Столтенберг счел бессмысленным присутствие НАТО в Афганистане без США

Столтенберг счел бессмысленным присутствие НАТО в Афганистане без США
Афганистан во власти талибов

В соцсетях сообщили о казни талибами в Кандагаре четырех человек

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');