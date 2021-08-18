Гани заявил, что "иностранцы" планировали убить его в Кабуле

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Покинувший Кабул президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани заявил, что на его жизнь "иностранцами" готовилось покушение.

"Спустя короткое время после того, как меня вынудили покинуть Кабул, талибы (запрещенная в России террористическая организация) и неизвестные лица, которые не владели языками нашей страны, вторглись в Арг (президентский дворец). Во время их вторжения в Арг, им не было оказано никакого сопротивления. Они ходили по кабинетам и искали меня. Целью было повторение того позорного события, которое произошло 25 лет назад в Афганистане (возможно, имеется ввиду судьба Наджибуллы, жестоко убитого в 1996 году в Кабуле)", - заявил Гани в видеообращении.

Гани также отметил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития и разрушений. "Если бы я остался, я стал бы свидетелем кровопролития и разрушений Кабула, потому что талибы и их внешние и внутренние партнеры ясно заявили, что пока буду я, они не видят мирного пути", - заявил Гани.

Он также призвал жителей не верить тем, кто говорит, что "президент продал вас, и бежал ради своих финансовых интересов и спасения жизни".

"Я был принужден покинуть страну в таких условиях, что даже не имел возможности сменить тапки на туфли. Я не смог вывезти с собой самое дорогое богатство моей жизни: мои книги, записи и личный лэптоп. У меня не было никаких возможностей обсудить выезд из страны с международными силами, находящимися в стране, и это произошло стремительно под давлением сотрудников безопасности. Я был вынужден покинуть родину в одном костюме. Подробности, даст Бог, я доведу до вас позже", - обещал бывший глава государства.

Он также сообщил, что в настоящее врем находится в Эмиратах, "чтобы было предотвращено кровопролитие и трагедия".

"В настоящее время консультируюсь, чтобы вернуться в Афганистан и совместно бороться для обеспечения справедливости, власти афганцев", - заявил Гани.

Афганский президент улетел из Афганистана 15 августа, когда движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже контролировало почти всю его страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал. В течение нескольких дней поступали разные неподтвержденные данные о том, куда именно он отправился. В среду стало известно, что он находится в ОАЭ.

Гани заявлял, что покинул страну лишь потому, что этого потребовали в его службе безопасности, и отверг обвинения в том, что он взял с собой большие суммы денег.