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Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся

Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся
Бойцы сопротивления "Талибану" в провинции Панджшер
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Член руководства движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Амир Хан Моттаки заявил, что переговоры с лидерами неподконтрольной радикалам провинции Панджшер не принесли результатов и боевики намерены взять территорию силой.

"Сейчас, когда переговоры не дали результатов, моджахеды окружили Панджшер с четырех сторон. Вы должны сказать тем, кто сопротивляется: хватит войны. Они не смогли сделать это с помощью НАТО ни в Кабуле, ни в других местах. Как они могут противостоять на небольшой территории?" - заявил представитель талибов в своем аудиообращении к населению Панджшера.

Амир Хан Моттаки отметил, что талибы уже назначили в Панджшере губернатора, других ответственных лиц из числа местного населения.

"Что плохого в том, что сегодня вашим губернатором будет алим (богослов), назначенный нами. Вы должны подумать об этом и присоединиться к Исламскому Эмирату и предотвратить войну", - продолжил он.

Между тем источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления, сообщил "Интерфаксу", что защитникам Панджшера 1 сентября не только удалось отбить атаку талибов со стороны города Гульбахор в провинции Парван, но и в ходе контратаки освободить от боевиков населенные пункты Джамалага, Дех Баба Али и Кохбанд.

Ранее представители Фронта сообщили, что талибы понесли потери при попытке проникнуть в Панджшер через перевал Хавак. Источник ссылаясь на командира подразделения в Хаваке Муниба Амири, отметил, что в ходе боестолкновения минувшей ночью талибы потеряли 350 человек.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу - Кабул. В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует "Талибан".

После бегства Гани, вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства.

Хроника 18 июля – 01 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Панджшер

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