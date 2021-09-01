Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Афганистане продолжили вещание связанные с США радиостанции

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на уход иностранных сил из Афганистана с территории страны продолжают работать в соответствии с расписанием две радиостанции, афилированные с "Голосом Америки" (признана иноагентом на территории России).

Согласно данным радиолюбительского мониторинга, в диапазоне средних волн из Афганистана до сих пор идут трансляции Radio Deewa и Radio Ashna, которые вещают на языках народов Афганистана.

При этом не совсем ясной остается судьба государственного радиовещания Афганистана, центральная программа которого транслировалась из предместья Кабула в диапазоне средних волн.

После того, как талибы (движение "Талибан" запрещено в России) вошли в Кабул, радиостанция изменила формат на более религиозный, в эфире стало звучать объявление "Голос шариата" и многочисленные упоминания об Исламском эмирате Афганистан. Традиционное исполнение государственного гимна Афганистана вечером перед выключением радиостанции, сменилось на чтение суры Корана. Однако, согласно данным радиолюбительского мониторинга, в последние несколько дней эта станция в эфире, вероятно, отсутствует.

Название "Голос шариата" талибы использовали в радиовещании и в период 1996-2001 гг., когда они контролировали значительные территории Афганистана. И если формат радиовещания тогда был сугубо религиозным, то телевидение в тот период было объявлено вне закона. Тогда же и страну они называли Исламским эмиратом Афганистан.

Ранее сообщалось, что после того, как талибы вошли в Кабул из соображений безопасности на афганских телеканалах отозвали женщин-ведущих, но позже они вновь появились в эфире. Более того, ведущая одного телеканала проинтервьюировала одного из лидеров "Талибана". Сейчас в сетку вещания афганских телеканалов также внесены изменения, но телевидение продолжает работу.

Хроника 18 июля – 01 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан США Голос Америки

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся

Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Талибы на 90-95% завершили формирование нового правительства

Афганистан во власти талибов

Талибы в Афганистане назначили глав МИДа, Минобороны и МВД

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 217,7 млн

Что случилось этой ночью: среда, 1 сентября

Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право бессрочного проживания

Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право бессрочного проживания

Пентагон заверил Украину в американской поддержке ее противостояния РФ

Пентагон заверил Украину в американской поддержке ее противостояния РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');