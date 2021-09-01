В Афганистане продолжили вещание связанные с США радиостанции

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на уход иностранных сил из Афганистана с территории страны продолжают работать в соответствии с расписанием две радиостанции, афилированные с "Голосом Америки" (признана иноагентом на территории России).

Согласно данным радиолюбительского мониторинга, в диапазоне средних волн из Афганистана до сих пор идут трансляции Radio Deewa и Radio Ashna, которые вещают на языках народов Афганистана.

При этом не совсем ясной остается судьба государственного радиовещания Афганистана, центральная программа которого транслировалась из предместья Кабула в диапазоне средних волн.

После того, как талибы (движение "Талибан" запрещено в России) вошли в Кабул, радиостанция изменила формат на более религиозный, в эфире стало звучать объявление "Голос шариата" и многочисленные упоминания об Исламском эмирате Афганистан. Традиционное исполнение государственного гимна Афганистана вечером перед выключением радиостанции, сменилось на чтение суры Корана. Однако, согласно данным радиолюбительского мониторинга, в последние несколько дней эта станция в эфире, вероятно, отсутствует.

Название "Голос шариата" талибы использовали в радиовещании и в период 1996-2001 гг., когда они контролировали значительные территории Афганистана. И если формат радиовещания тогда был сугубо религиозным, то телевидение в тот период было объявлено вне закона. Тогда же и страну они называли Исламским эмиратом Афганистан.

Ранее сообщалось, что после того, как талибы вошли в Кабул из соображений безопасности на афганских телеканалах отозвали женщин-ведущих, но позже они вновь появились в эфире. Более того, ведущая одного телеканала проинтервьюировала одного из лидеров "Талибана". Сейчас в сетку вещания афганских телеканалов также внесены изменения, но телевидение продолжает работу.