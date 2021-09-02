В Афганистане снова заработало "Национальное афганское радио"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На средневолновой частоте центральной радиостанции Кабула в четверг звучало объявление "Национального афганского радио", оно пришло на смену "Голосу шариата", которое первоначально использовало движение "Талибан" (запрещено в РФ) после того, как вошло в столицу Афганистана, свидетельствуют данные радиолюбительского мониторинга.

Наравне с религиозными исламскими песнопениями в эфире звучали и новостные программы.

Название "Голос шариата" талибы использовали в радиоэфире в период 1996-2001 гг., когда они контролировали значительную часть территории Афганистана.

Несмотря на вывод иностранных сил из Афганистана, с того же передающего центра из-под Кабула, согласно данным радиолюбительского мониторинга, продолжает работу и Radio Ashna - вещающая на языках народов Афганистана радиостанция, аффилированная с "Голосом Америки" (признан иноагентом на территории России).