В ООН заявили о казнях мирных граждан талибами и вербовке ими детей

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что ее ведомство получило достоверные отчеты о серьезных нарушениях основных прав человека мятежниками из движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Речь идет о внесудебных казнях мирных жителей и бывших членов национальных сил безопасности Афганистана, ограничении прав женщин - включая права на свободное передвижение и права девочек на посещение школ. Проводится вербовка детей-солдат и подавляют мирные акции протеста", - заявила Бачелет во время специальной сессии Совета по правам человека ООН.

Она уделила особое внимание тому, что ранее представители группировки взяли на себя обязательство уважать права женщин и этнических и религиозных меньшинств. Бачелет призвала талибов к "выполнению этих обещаний".

В августе 2021 года боевики движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать.