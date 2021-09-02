Аэропорт Кабула может начать работу с перевозок на военных самолетах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Кабула сначала могут открыть для перевозки людей на военных самолетах, а уже затем рассмотрят возобновление регулярного авиасообщения, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Аэропорт Кабула на первом этапе может быть открыт для эвакуации посредством военной авиации, а затем уже обсудят вопрос возобновления регулярного авиасообщения", - приводит агентство "Анадолу" слова Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара дала ясно понять движению "Талибан" (запрещено в РФ): необходимо всесторонне обеспечить безопасность аэропорта. При этом Чавушоглу не исключил участия в этом деле частных компаний.

Кроме того, глава турецкого МИД указал на важность таких шагов со стороны талибов, которые вызовут доверие международного сообщества.

Ранее в четверг телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации Афганистана, что возобновление местного авиасообщения из аэропорта Кабула запланировано на пятницу, 3 сентября. При этом, по словам собеседника телеканала, восстановление международного авиасообщения потребует некоторого времени.

До этого сообщалось, что Турция вместе с Катаром работают с талибами по вопросу возобновления работы аэропорта в Кабуле. Считается, что талибы без иностранной помощи пока не в состоянии обеспечивать нормальную работу авиагавани.

Накануне в Кабул на борту самолета ВВС Катара прибыла группа катарских технических специалистов, задача которых состоит в том, чтобы изучить возможность возобновления функционирования воздушной гавани столицы.

Ранее представитель "Талибана" заявил в эфире телеканала "Аль-Араби", что талибы запросили у Катара помощь для возобновления работы аэропорта "как можно скорее".

По данным "Аль-Джазиры", кабульский аэропорт имени Хамида Карзая после ухода иностранных войск функционировать не может - терминалы, и территория вблизи него разграблены, завалены мусором и выведенной из строя техникой.

Между тем, по данным службы слежения за авиасообщением Flightradar, по состоянию на 14:30 по Москве воздушное пространство над Афганистаном продолжает оставаться пустым. Все коммерческие рейсы продолжают следовать в облет вдоль границ страны с Ираном и Пакистаном.