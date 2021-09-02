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Зеленский предложил США новые форматы участия в урегулировании конфликта в Донбассе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Соединенным Штатам новые форматы по участию в урегулировании конфликта в Донбассе.

"Я предложил форматы (...) имплементации представителей США. В формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не обсуждал эти детали и не передавал", - заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.

Он также сказал, отвечая на вопрос относительно вступления Украины в НАТО, что "поддержка США есть, а сроков нет".

Зеленский отметил, что на встрече с американским президентом Джо Байденом не было "негатива со стороны США по отношению к Украине ко мне, к моей команде".

"Я удовлетворен, что на уровне президента США вижу позитив", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что ожидает визита Байдена в Киев. Данный вопрос стороны обсуждали и до встречи, и по завершению таковой, уточнил Зеленский.

"Необходимо было проговорить более детальнее относительно визита президента США. (...) Я думаю, что президент приедет в Украину", - подытожил Зеленский.

Ранее США и Украина в совместном заявлении призвали "Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны".

Байден во время встречи с Зеленским также заявил, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет укрепляться.

Украина Владимир Зеленский США Джо Байден

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