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Что случилось этой ночью: четверг, 2 сентября

Борьба за лидерство в Афганистане между ветвями "Талибана", совместное заявление Украины и США по "Северному потоку 2", возвращение рынка труда РФ к допандемийныи показателям

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры разных ветвей "Талибана" начали борьбу за влияние в Афганистане. По данным газеты Hindustan Times, одни из основных участников этого процесса - главари движения "Хаккани" (запрещено в РФ), которое считается одним из самых боеспособных в составе "Талибана" (запрещен в РФ), и мулла Мохаммад Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара. При этом верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, который считается оплотом движения в Афганистане, а сеть "Хаккани" удерживает под контролем Кабул.

- Украина и США назвали "Северный поток 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Как отмечается в их совместном заявлении, США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Россией энергетики как геополитического оружия.

- Российский рынок труда вернулся на допандемийные показатели. По словам главы Минтруда Антона Котякова, уровень безработицы на 1 августа составляет 4,5%. Он напомнил, что показатели по безработице в прошлом году составляли 4,6-4,7%. Котяков добавил, что в российских центрах занятости зарегистрировано около 1 млн человек. При этом он отметил, что пиковое значение достигало 3,7 млн человек.

- Египет запланировал производить 1 млрд доз вакцин от COVID-19 за год. Каир намерен изготавливать препарат китайской компании Sinovac и стать "крупнейшим производителем вакцин" на Ближнем Востоке и в Африке. Эксперты из Китая уже посетили Египет, чтобы проконтролировать оборудование и материалы для производства вакцины на заводах, принадлежащих государственной египетской компании Vacsera.

- МГУ поднялся на 16 позиций в рейтинге университетов мира издания THE. Университет занял самую высокую позицию за все время участия российских вузов - 158-е место в таблице. Согласно сообщению, в этом году в исследовании приняло участие рекордное количество вузов из России - 60, 12 из которых появились в рейтинге впервые.

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