Суд Гааги заслушал переговоры фигурантов дела о гибели рейса MH17

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении в 2014 году под Донецком самолета Malaysia Airlines, сообщил, что завершил стартовую фазу слушаний, и объявил перерыв до 17 июня.

Стартовый этап проходил с 7 по 10 июня. На этой неделе суд рассматривал вопросы о вооружении, использованном против МН17, о месте, из которого могли вести огонь, и о причастности к происшествию троих обвиняемых.

На процессе представили ряд свидетельств, касающихся того, откуда мог быть совершен пуск ракеты, фото-, аудио-, видео- и картографические данные, в том числе перехваченные телефонные переговоры между фигурантами дела - Олегом Пулатовым, Леонидом Харченко, и Сергеем Дубинским. В них речь идет о том, что лайнер сбил истребитель "Су" ВВС Украины, после чего этот истребитель был сбит выстрелом "Бука", который находился в распоряжении бойцов ДНР.

"Обвинение считает, что они (обвиняемые - ИФ) сделали значительный вклад в то, что МН17 был сбит. Суд обсудил материалы, отраженные в деле и касавшиеся вопросов, был ли рейс МН17 сбит ракетой "Бук", материалы дела в отношении других возможных причин крушения МН17, а также материалы, касающиеся возможного места запуска ракеты "Бук" и того, что делали обвиняемые накануне 17 июля, и более детально, что они делали непосредственно в день 17 и 18 июля 2014 года", - сказал председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.

При этом суд не раз подчеркивал, что оглашенные факты мнением суда не являются, свою оценку суд даст в приговоре.

Также судья Дагмар Костер привел показания проходящего свидетелем по делу Владимира Цемаха, который заявлял, что не видел комплексов "Бук" во время конфликта на востоке Украины.

9 июня судья Хелейн Керстенс-Фокенс сообщила, что следователи решили отклонить показания двух свидетелей, заявлявших, что видели пуск ракеты из района дислокации украинской армии.

"Оба свидетеля - украинские беженцы из Снежного, которые сейчас живут в России, заявили буквально одно и то же - что 17 июля 2014 года в 16:20 они видели пуск ракеты неподалеку от Амвросиевки - места размещения украинской армии. Этот сценарий был изучен, но ввиду многих причин группа следователей отклонила его, и в первую очередь - из-за того, что это место расположено очень далеко от точки, в которой исчез рейс МН17", - сказала Хелейн Керстенс-Фокенс.

Boeing-777, летевший 17 июля 2014 года рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд.

Следственная группа считает, что самолет был сбит из российского "Бука", который временно передавали ополченцам Донбасса. Подсудимыми стали россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В процессе они не участвуют, и только Пулатов направил в суд своих адвокатов.