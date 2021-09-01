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В Кабул из Катара прилетели технические специалисты по оборудованию аэропортов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Катара привез в Кабул катарских технических специалистов, которые изучат состояние международного аэропорта имени Хамида Карзая и определят, как восстановить его работу, сообщает Doha News со ссылкой на источники.

Представитель "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) заявил в эфире телеканала "Аль-Арабийя", что талибы попросили Катар помочь со скорейшим возобновлением работы аэропорта. Также сообщалось, что аналогичная тема обсуждалась с руководством Турции.

Ранее стало известно, что иностранный самолет 1 сентября впервые сел в Кабуле после ухода оттуда иностранных военных. Это был самолет ВВС Катара.

Телеканал "Аль-Джазира" 1 сентября сообщил, что кабульский аэропорт после ухода иностранных войск функционировать не может. По его данным, и терминалы, и территория вблизи него разграблены, завалены мусором и выведенной из строя техникой.

Представитель Пентагона говорил, что военные вывели из строя оборудование, которое можно было бы использовать в военных целях, но технику мирного назначения не трогали. При этом в Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что аэропорт Кабула остался без диспетчеров.

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Кабул Афганистан Талибан Катар США

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