Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане пришло время предметно рассмотреть вопрос о строительстве атомной станции, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция", - сказал Токаев, выступая в формате видеоконференцсвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Ранее на этой неделе Токаев поручил правительству и казахстанскому госфонду "Самрук-Казына" в течение года изучить возможность развития в республике атомной энергетики. Он добавил, что к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.

Вопрос о строительстве в Казахстане атомной электростанции дискутируется уже много лет. Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана в Москве предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям.

Казахстанская сторона заявила, что окончательное решение о строительстве АЭС будет приниматься с учетом мнения жителей страны. Тогда же Токаев сообщал журналистам, что Казахстан строить АЭС пока не намерен. Позднее президент отмечал, что "спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует".