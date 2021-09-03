Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане пришло время предметно рассмотреть вопрос о строительстве атомной станции, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция", - сказал Токаев, выступая в формате видеоконференцсвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Ранее на этой неделе Токаев поручил правительству и казахстанскому госфонду "Самрук-Казына" в течение года изучить возможность развития в республике атомной энергетики. Он добавил, что к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.

Вопрос о строительстве в Казахстане атомной электростанции дискутируется уже много лет. Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана в Москве предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям.

Казахстанская сторона заявила, что окончательное решение о строительстве АЭС будет приниматься с учетом мнения жителей страны. Тогда же Токаев сообщал журналистам, что Казахстан строить АЭС пока не намерен. Позднее президент отмечал, что "спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует".

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

Компания украинского бизнесмена в США неудачно запустила ракету Alpha в космос

"Талибан" понес большие потери в Панджшере и потерял контроль над несколькими уездами

Что случилось этой ночью: пятница, 3 сентября

Японский премьер не будет участвовать в выборах лидера правящей партии

Афганистан во власти талибов

"Талибан" назвал Китай основным партнером Афганистана

"Талибан" назвал Китай основным партнером Афганистана

Американский марсоход добыл первый образец грунта с "Красной планеты"

Американский марсоход добыл первый образец грунта с "Красной планеты"

Жертвами наводнений после урагана "Ида" в США стали 45 человек

Жертвами наводнений после урагана "Ида" в США стали 45 человек

Израиль нанес авиаудары по окрестностям Дамаска

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');