АЭС в Казахстане планируется построить с помощью международного пула инвесторов

В качестве поставщиков оборудования рассматриваются американская General Electric, китайская CNNC и корейская KHNP

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Проект по строительству атомной электростанции в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов. Об этом сообщил председатель правления "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

"В целом у правительства и "Самрук-Казына" сформировалось мнение, что данный проект должен быть реализован международным пулом инвесторов, который должен максимально учитывать все лучшие технологии", - сказал он на брифинге в четверг.

Он пояснил, что в качестве поставщиков ядерного острова рассматриваются предложения корейской KHNP, китайской CNNC, российского "Росатома" и французской EDF.

"У каждой компании есть опыт реализации международных проектов", - отметил он.

"По генерирующему оборудованию основными поставщиками будут, безусловно, General Electric, CNNC и корейская компания KHNP. Скорее всего, оборудование одной из этих трех компаний будет применятся при строительстве АЭС", - сказал Саткалиев.

Он добавил, что казахстанские специалисты изучили опыт поставщиков вспомогательного оборудования и подчеркнул опыт немецких, шведских и французских компаний.

"В части технического надзора над строительством мы видим, что самый, наверное, эффективный опыт – это у французских компаний при реализации крупных проектов, эффективный и очень высокий уровень компетенций. (...) Окончательное решение будет приниматься правительством. Как я уже говорил, по каждому этому решению есть плюсы, есть минусы", - добавил он.

Казахстан планирует построить АЭС в районе поселка Улкен в Алматинской области (на юго-востоке страны). Стройка, по данным Минэнерго Казахстана, может занять до 10 лет. Стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд. В прогнозном энергобалансе страны до 2035 года в качестве одного из вариантов рассматривается ввод в эксплуатацию АЭС суммарной мощностью 2,4 ГВт. С технологией для строительства АЭС Казахстан собирается определиться в конце 2022 - начале 2023 года.

В настоящее время Казахстан изучает предложения от ведущих мировых компаний для строительства АЭС на территории своей страны. Уже составлен шорт-лист из четырех поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации. В их числе – корейская KHNP, китайская CNNC, российский "Росатом" и французская EDF.

Российская госкорпорация "Росатом" занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС. На разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах, в том числе строительство АЭС "Аккую" в Турции.