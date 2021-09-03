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Путин позитивно оценил доклад спецслужб США о происхождении COVID-19

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил доклад американских спецслужб о том, что причиной появления коронавируса не является утечка из лаборатории в Китае, однако отметил, что следовало сделать эти выводы раньше.

"Очень хорошо, что американские спецслужбы пришли к такому выводу. Надо было бы раньше это сделать. А ещё важнее, на мой взгляд, сегодня против политизации вместе бороться за преодоление самой пандемии и ее последствий. Это чрезвычайно важно для всего человечества", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Из публичной версии доклада, опубликованного на прошлой неделе, следует, что американское разведывательное сообщество не смогло прийти к единому выводу о происхождении СOVID-19. Оно полагает, что коронавирус, вероятно, не был создан в качестве биологического оружия и что китайское правительство не знало о вирусе до вспышки в Ухане в конце 2019 года. При этом обе основные версии происхождения коронавируса - о заражении человека от животного и об утечке из лаборатории в Уханьском институте вирусологии - по-прежнему не исключены.

Владимир Путин США коронавирус

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