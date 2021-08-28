Опубликован доклад разведки США о происхождении коронавируса

В нем нет единого вывода - версии о заражении человека от животного и об утечке вируса из лаборатории по-прежнему не исключены

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американское разведывательное сообщество не смогло прийти к единому выводу о происхождении коронавируса СOVID-19, следует из публичной версии доклада разведки.

Разведсообщество США пришло к выводу, что коронавирус, вероятно, не был создан в качестве биологического оружия и что китайское правительство не знало о вирусе до вспышки в Ухане в конце 2019 года. При этом обе основные версии происхождения коронавируса - о заражении человека от животного и об утечке из лаборатории в Уханьском институте вирусологии - по-прежнему не исключены.

Согласно докладу, большинство агентств "с низкой степенью уверенности" заявляют, что коронавирус, "вероятно, не был генетически модифицирован", но еще два агентства считают, что для выводов такого рода данных недостаточно.

В документе указано, что американское разведсообщество "остается разделенным" по вопросу о вероятном происхождении коронавируса. При этом все агентства сходятся в том, что естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, связанный с лабораторией, являются правдоподобными версиями.

В заключение авторы доклада констатируют, что для установления точного источника происхождения коронавируса, скорее всего, потребуется сотрудничество со стороны Китая.

"Пекин, однако, продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляться обмену информацией и винить другие страны, в том числе США. Эти действия частично отражают неуверенность правительства Китая в том, к чему может привести расследование, а также его разочарование тем, что международное сообщество использует этот вопрос для оказания политического давления на Китай", - говорится в докладе.

В мае президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. По данным The New York Times, перед этим американская разведка проинформировала Белый дом, что у нее есть некие еще не исследованные данные касательно происхождения коронавируса. Сообщалось, что разведка задействует "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы проверить версию об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане.

Группа экспертов ВОЗ в начале 2021 года посетила Уханьский институт вирусологии и опубликовала доклад, в котором назвала "крайне маловероятной" версию об утечке вируса. США и их союзники встретили доклад критически и добились от ВОЗ признания, что лабораторная версия происхождения коронавируса была исключена слишком рано. В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.

В Уханьском институте вирусологии работает лаборатория с наивысшим четвертым уровнем биобезопасности (BSL-4). После вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, вызванной коронавирусом SARS-CoV, ученые института занимались сбором и изучением коронавирусов летучих мышей, а также проводили опыты по преобразованию коронавирусов. Всего в мире насчитывается несколько десятков лабораторий уровня BSL-4 в 23 странах.

Первый случай COVID-19 в Китае был официально выявлен в декабре 2019 года, его связывали с рынком морепродуктов в Ухане. Совместное исследование, опубликованное Китаем и Всемирной организацией здравоохранения в конце марта, показало, что спорадические инфекции у людей проявлялись еще до вспышки в Ухане.

Китай неоднократно отрицал возможность утечки вируса из лаборатории и призывал не политизировать происхождение инфекции.