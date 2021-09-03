В ООН отметили улучшение качества воздуха в 2020 г. на фоне пандемии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявила, что в мире локально, особенно в городах, произошло кратковременное, но резкое уменьшение числа вредных выбросов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

"COVID-19 стал незапланированным экспериментом по качеству воздуха, и это привело к временным локальным улучшениям", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он добавил, что пандемия не заменит устойчивые и систематические действия по борьбе с изменением климата, и улучшение качества воздуха носит временный характер.

Об улучшении ВМО рассказала в своем бюллетене о Качестве воздуха и климата, опубликованном в пятницу. Эксперты организации отметили, что улучшение качества воздуха было неоднородным, и в некоторых частях мира уровень загрязнения воздуха все же превысил допустимые нормы.

Как сообщает ВМО, качество воздуха улучшилось благодаря тому, что во многих странах власти запретили публичные собрания, закрыли школы и ввели локдауны в связи с пандемией коронавируса. Это также привело к уменьшению транспорта на дорогах.

ВМО зафиксировала снижение как минимум на 70% в воздухе оксидов азота, которые в основном появляются из-за сжигания топлива. Оксиды азота являются одной из причин уничтожения озонового слоя. Также отмечается уменьшение диоксида серы, оксида углерода и озона.