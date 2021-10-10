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Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата

Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата
Папа Римский Франциск во время встречи с участниками подготовительного совещания к предстоящей конференции COP26 по изменению климата 09 октября 2021 года.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Папа Франциск в субботу призвал законодателей по всему миру преодолеть "узкие рамки" партийной политики, чтобы быстро достичь консенсуса по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает ABC News.

Обращение к парламентариям прозвучало в рамках подготовительной встречи в Риме перед ежегодной конференцией ООН по климату, которая начнется в Глазго (Шотландия) 31 октября.

"Чтобы справиться с этой задачей, каждый должен сыграть свою роль", - сказал Франциск прибывшим законодателям из многих стран. "Это особенно важно для политических и правительственных лидеров и действительно имеет решающее значение".

Забота об "общем доме человечества", по словам Франциска, "заключается не только в том, чтобы препятствовать и наказывать за ненадлежащую практику, но также, и прежде всего, конкретно поощрять новые пути", которые лучше подходят для целей защиты климата.

Перед своим выступлением Фрэнсис дал аудиенцию спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Во время их встречи Пелоси выразила благодарность "за огромную моральную ясность и срочность, которые Его Святейшество продолжает вносить в климатический кризис", - говорится в заявлении.

Папа Римский ООН

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