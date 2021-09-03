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Три четверти американцев одобрили вывод ВС США из Афганистана

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В США 77% населения одобряют вывод американских войск из Афганистана, только 36% считают, что участие страны в афганской войне было оправданным, и 60% не одобряют то, как администрация Джо Байдена организовала уход из Афганистана и вывод беженцев, показал опрос, проведенный по заказу Washington Post и ABC News.

После вывода войск рейтинг одобрения Байдена упал до 44%, а рейтинг неодобрения вырос до 51%, отмечает ABC News. Телеканал напоминает, что после инаугурации рейтинг одобрения президента составлял 67%, в апреле он снизился до 52%, с июня держался у 50%, и теперь упал ниже.

Вывод войск ослабил защиту США от терроризма, считают 44% опрошенных. 46% респондентов не верят, что американские спецслужбы сумеют выявить потенциальных террористов среди беженцев из Афганистана. 68% американцев поддерживают решение принять афганских беженцев после проверки спецслужбами, тогда как в 2015 году прием сирийских беженцев одобряли только 43%.

Только 26% опрошенных одобряют и вывод войск из Афганистана и то, как с этим справился Байден.

ABC News напоминают, что американские военные находились в Афганистане почти 20 лет и США вложили в эту страну $2 трлн.

Опрос провели социологи из Langer Research Associates по телефону среди 1006 совершеннолетних американцев с 29 августа по 1 сентября. Опрос проводился на английском и испанском языках. Среди опрошенных оказалось 30% сторонников демократов, 24% сторонников республиканцев и 36% респондентов, не поддерживающих ни одну из этих двух партий.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 03 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Джо Байден

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