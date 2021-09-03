Три четверти американцев одобрили вывод ВС США из Афганистана

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В США 77% населения одобряют вывод американских войск из Афганистана, только 36% считают, что участие страны в афганской войне было оправданным, и 60% не одобряют то, как администрация Джо Байдена организовала уход из Афганистана и вывод беженцев, показал опрос, проведенный по заказу Washington Post и ABC News.

После вывода войск рейтинг одобрения Байдена упал до 44%, а рейтинг неодобрения вырос до 51%, отмечает ABC News. Телеканал напоминает, что после инаугурации рейтинг одобрения президента составлял 67%, в апреле он снизился до 52%, с июня держался у 50%, и теперь упал ниже.

Вывод войск ослабил защиту США от терроризма, считают 44% опрошенных. 46% респондентов не верят, что американские спецслужбы сумеют выявить потенциальных террористов среди беженцев из Афганистана. 68% американцев поддерживают решение принять афганских беженцев после проверки спецслужбами, тогда как в 2015 году прием сирийских беженцев одобряли только 43%.

Только 26% опрошенных одобряют и вывод войск из Афганистана и то, как с этим справился Байден.

ABC News напоминают, что американские военные находились в Афганистане почти 20 лет и США вложили в эту страну $2 трлн.

Опрос провели социологи из Langer Research Associates по телефону среди 1006 совершеннолетних американцев с 29 августа по 1 сентября. Опрос проводился на английском и испанском языках. Среди опрошенных оказалось 30% сторонников демократов, 24% сторонников республиканцев и 36% респондентов, не поддерживающих ни одну из этих двух партий.