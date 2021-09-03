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В Панджшере заявили о попавших в окружение сотнях талибов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари заявил, что бойцы окружили большую группу мятежников из движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) на северо-востоке долины Панджшер.

"Несколько сотен талибов оказались в ловушке. У них заканчиваются боеприпасы, и сейчас они обсуждают условия того, чтобы сдаться", - сказал Назари в эфире "Би-би-си".

Он также опроверг сообщения о том, что талибы установили контроль над провинцией Панджшер, призвав не верить "их пропаганде".

"Машина пропаганды "Талибана" продолжает публиковать одни и те же заявления о том, что Панджшер пал. Так уже было на прошлой неделе, но все это неправда. Все как раз наоборот: Фронт национального сопротивления вынудил их отступать", - сказал он.

Как движение "Талибан" (запрещено в РФ), так и противостоящий им Фронт национального сопротивления Афганистана заявляли в пятницу об успешных боях в провинции Панджшер, сообщает телеканал Tolo News.

Провинция Панджшер, расположенная относительно недалеко от Кабула имеет стратегическое значение. Через нее проходят удобные перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны. Так, ущелье было одним из главных центров сопротивления советским войскам. А талибы во время пребывания у власти в 1990-х годах так и не смогли захватить Панджшер.

Захваченный талибами Афганистан

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