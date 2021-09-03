В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в пятницу вечером стреляют в воздух из автоматического оружия, сообщает в соцсетях корреспондент "Би-би-си".

Gunfire in Kabul now... still not sure what the celebration is for pic.twitter.com/fxtBPKH91h — Secunder Kermani (@SecKermani) September 3, 2021

По его информации, некоторые люди в движении "Талибан" утверждают, что это - реакция на неподтвержденные сообщения о том, что талибы якобы захватили провинцию Панджшер, в которой базируются их противники. По другой версии, они просто празднуют прибытие в Кабул своих лидеров.

Официальных данных по поводу ситуации в Панджшере пока не поступало.

В свою очередь лишившийся власти вице-президент Афганистана Амрулла Салех выступил с обращением и подчеркнул, что по-прежнему находится в провинции Панджшер и что там происходят боестолкновения, сообщает Tolo News. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Салех уехал в Таджикистан.

Сообщения о падении Панджшера он опроверг. "Это пропаганда противника. Я нахожусь в Панджшере на своей базе. Проводили совещание со своими командирами, политическими лидерами. Ситуацию контролируем", - заявил Салех в своем видеообращении.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу - Кабул.

В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует "Талибан". Вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".

Провинция Панджшер, расположенная относительно недалеко от Кабула имеет стратегическое значение, так как через нее проходят удобные перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны. Так, ущелье было одним из главных центров сопротивления советским войскам. А талибы во время пребывания у власти в 1990-х годах так и не смогли захватить Панджшер.