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В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в пятницу вечером стреляют в воздух из автоматического оружия, сообщает в соцсетях корреспондент "Би-би-си".

По его информации, некоторые люди в движении "Талибан" утверждают, что это - реакция на неподтвержденные сообщения о том, что талибы якобы захватили провинцию Панджшер, в которой базируются их противники. По другой версии, они просто празднуют прибытие в Кабул своих лидеров.

Официальных данных по поводу ситуации в Панджшере пока не поступало.

В свою очередь лишившийся власти вице-президент Афганистана Амрулла Салех выступил с обращением и подчеркнул, что по-прежнему находится в провинции Панджшер и что там происходят боестолкновения, сообщает Tolo News. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Салех уехал в Таджикистан.

Сообщения о падении Панджшера он опроверг. "Это пропаганда противника. Я нахожусь в Панджшере на своей базе. Проводили совещание со своими командирами, политическими лидерами. Ситуацию контролируем", - заявил Салех в своем видеообращении.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу - Кабул.

В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует "Талибан". Вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".

Провинция Панджшер, расположенная относительно недалеко от Кабула имеет стратегическое значение, так как через нее проходят удобные перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны. Так, ущелье было одним из главных центров сопротивления советским войскам. А талибы во время пребывания у власти в 1990-х годах так и не смогли захватить Панджшер.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 03 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул Талибан Панджшер

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