Байден посетил штат Луизиана после урагана "Ида"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Джо Байден в пятницу побывал в Луизиане и ознакомился с ущербом после урагана "Ида", сообщает Associated Press.

Байден встретился с местными чиновниками, в частности с губернатором штата Луизиана Джоном Эдвардсом и предложил помощь со стороны федерального правительства. Также он осмотрел окрестности Лапласа, пострадавшего от стихии. Он также запланировал посетить сильно пострадавшие от наводнения города Лафит, Гранд-Айл, Порт-Фуршон и приход Лафурш. Президент призвал общественность противостоять изменению климата и помочь стране справиться с жестокими штормами, наводнениями и лесными пожарами.

В среду остатки урагана "Ида" обрушились на Мэриленд, Пенсильванию, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Обильные осадки привели к наводнениям, которые затопили метро, машины и нижние этажи домов. В результате наводнений от остатков "Иды" погибло по меньшей мере 49 человек.

Ранее в четверг президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк, и сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку.