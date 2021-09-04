Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Байден посетил штат Луизиана после урагана "Ида"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Джо Байден в пятницу побывал в Луизиане и ознакомился с ущербом после урагана "Ида", сообщает Associated Press.

В миреУраган "Ида" лишил штат Луизиана электричества и водопроводной водыЧитать подробнее

Байден встретился с местными чиновниками, в частности с губернатором штата Луизиана Джоном Эдвардсом и предложил помощь со стороны федерального правительства. Также он осмотрел окрестности Лапласа, пострадавшего от стихии. Он также запланировал посетить сильно пострадавшие от наводнения города Лафит, Гранд-Айл, Порт-Фуршон и приход Лафурш. Президент призвал общественность противостоять изменению климата и помочь стране справиться с жестокими штормами, наводнениями и лесными пожарами.

В среду остатки урагана "Ида" обрушились на Мэриленд, Пенсильванию, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Обильные осадки привели к наводнениям, которые затопили метро, машины и нижние этажи домов. В результате наводнений от остатков "Иды" погибло по меньшей мере 49 человек.

Ранее в четверг президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк, и сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку.

США Луизиана Джо Байден Ида

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнений после урагана "Ида" увеличилось до 49 человек

Число жертв наводнений после урагана "Ида" увеличилось до 49 человек
Афганистан во власти талибов

Блинкен заявил, что санкции против талибов не помешают оказанию гумпомощи афганцам

Блинкен заявил, что санкции против талибов не помешают оказанию гумпомощи афганцам

В Панджшере заявили о попавших в окружение сотнях талибов

Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Афганистан во власти талибов

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами
Афганистан во власти талибов

Талибы объявят состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане
Восточный экономический форум - 2021

Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Восточный экономический форум - 2021

Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');