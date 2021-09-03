Число жертв наводнений после урагана "Ида" увеличилось до 49 человек

Затопленные обильными осадками улицы в Нью-Йорка после урагана "Ида" 1 сентября 2021 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших из-за наводнений в США в пятницу возросло до 49 человек, сообщает Associated Press.

Интенсивные осадки обрушились после урагана "Ида" на северо-восток США в среду и четверг, затопив автомобили, станции метро и дома в пяти штатах. Большинство погибших находились в собственных автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.

По меньшей мере 25 человек погибли в Нью-Джерси и 11 в Нью-Йорке. Наводнения также унесли жизни в Мэриленде, Пенсильвании и Коннектикуте.

Уровень воды в семи реках на северо-востоке достиг рекордной отметки за всю историю наблюдений, сообщил исследователь Дартмутского университета Эван Детье. Дренажные системы не справлялись с таким количеством воды.

Ранее в четверг сообщалось о 45 погибших в результате наводнений, возникших из-за обильных осадков после урагана "Ида". Мэр города Билл де Блазио заявил, что в городе спасателей ждут сотни человек. В нескольких штатах страны объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы.