Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

КНР и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Китая Ван И и Ирана Амир Абдоллахиан в состоявшейся телефонной беседе отметили необходимость тесной координации усилий по мирному восстановлению Афганистана после прихода в власти в стане движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил МИД КНР.

В мире"Талибан" назвал Китай основным партнером Афганистана"Талибан" назвал Китай основным партнером АфганистанаЧитать подробнее

"Как соседи Афганистана, Китай и Иран должны укреплять связи и координацию, чтобы играть конструктивную роль в достижении плавного перехода и мирного восстановления Афганистана", - говорится в сообщении о беседе.

Также Ван И выразил надежду, что новое правительство Афганистана "проявит открытость и терпимость, полностью дистанцируется от террористических организаций, а также установит и будет развивать хорошие отношения со всеми странами, особенно с соседними".

"Хотя Соединенные Штаты вышли из Афганистана, они обязаны нести ответственность за мирное восстановление Афганистана. Они не должны пытаться использовать различные средства для создания там новых проблем, не говоря уже о том, чтобы вызвать новые беспорядки и наносить ущерб законным правам и интересам соседних стран", - заявил китайский министр.

Утверждения Вашингтона о том, что вывод американских войск из Афганистана был нацелен на концентрацию сил против Китая и России - это "попытка найти оправдание собственным неудачам", подчеркнул он. Кроме того, это также "разоблачает суть попыток Соединенных Штатов продолжить силовую политику в мире". Ван И подчеркнул, что "если США не извлекут должных уроков (...), они после ошибок в Афганистане неизбежно совершат еще более серьезные ошибки.

Хроника 18 июля – 04 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Китай Иран Талибан Ван И Амир Абдоллахиан

Новости по теме

Новости

Байден подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября

Байден подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября

Число жертв наводнений после урагана "Ида" увеличилось до 49 человек

Число жертв наводнений после урагана "Ида" увеличилось до 49 человек
Афганистан во власти талибов

Блинкен заявил, что санкции против талибов не помешают оказанию гумпомощи афганцам

Блинкен заявил, что санкции против талибов не помешают оказанию гумпомощи афганцам

В Панджшере заявили о попавших в окружение сотнях талибов

Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Афганистан во власти талибов

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами
Афганистан во власти талибов

Талибы объявят состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане
Восточный экономический форум - 2021

Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');