Посол КНР: Пекин и Москва готовы усилить координацию в решении афганского вопроса

Чжан Ханьхуэй прокомментировал ситуацию в Афганистане и рассказал о сотрудничестве с РФ на этом направлении

Чжан Ханьхуэй Фото: пресс-служба

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью "Интерфаксу" прокомментировал ситуацию в Афганистане и рассказал о сотрудничестве с РФ на этом направлении.

- Намерены ли Китай и Россия усилить координацию совместных действий в связи с резким изменением обстановки в Афганистане и фактическим приходом к власти в Кабуле талибов (организация запрещена в РФ - ИФ)? По каким направлениям? Будут ли в числе прочих задействованы механизмы ШОС?

- Китай, который является самым большим соседом Афганистана, последовательно уважает его суверенитет и территориальную целостность, придерживается политики невмешательства во внутренние дела Афганистана, дружбы со всем афганским народом.

В течение длительного времени Китай на основе полного уважения национального суверенитета Афганистана и пожеланий различных группировок страны поддерживал контакты и связь с афганскими талибами и другими силами, играл конструктивную роль в содействии политическому решению афганской проблемы. Только за последние месяцы член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И председательствовал на второй встрече министров иностранных дел в формате "Китай+Центральная Азия" и четвертом трехстороннем диалоге министров иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана.

Он также принимал участие во встрече министров иностранных дел в формате Контактной группы "Шанхайской организации сотрудничества -Афганистан" и других мероприятиях, встречался с делегацией политического офиса "Талибана" (организация запрещена в РФ - ИФ) во главе с его лидером Абдул Гани Барадаром в китайском Тяньцзине. Он поддерживал тесные контакты и взаимодействие с Россией, Пакистаном, Соединенными Штатами, странами Центральной Азии, Европейским союзом, Ираном, Турцией и другими важными заинтересованными сторонами, связанными с афганским вопросом, выдвинул китайские планы по содействию миру и стабильности в Афганистане в ближайшее время.

Китай и Россия играют важную конструктивную роль в деле продвижения процесса мира и примирения в Афганистане, они поддерживают тесные контакты и координируют усилия в решении афганского вопроса.

В ходе недавней беседы Ван И и глава МИД России Сергей Лавров еще раз подтвердили, что они будут укреплять стратегическое взаимодействие в соответствии с развитием ситуации в Афганистане и при необходимости сверять часы.

Постоянные представители Китая и России при ООН также приняли участие в чрезвычайном заседании СБ ООН по афганскому вопросу.

Китай будет вместе с российской стороной побуждать "Талибан" проводить умеренную и устойчивую религиозную политику, работать со всеми сторонами над формированием открытой и инклюзивной политической структуры и проводить мирную и дружественную внешнюю политику, особенно - жить в гармонии со своими соседями, с тем, чтобы добиться восстановления и развития в Афганистане.

В то же время Китай и Россия будут поощрять афганских талибов брать на себя ответственность, действительно гарантировать безопасность китайского и российского персонала, их учреждений и предприятий, защищать законные и справедливые интересы Китая и России в Афганистане.

Афганский вопрос всегда занимал важное место в касающихся безопасности проблем в повестке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Еще в 2005 году ШОС учредила формат Контактной группы "ШОС — Афганистан" с целью конструктивного взаимодействия со всеми сторонами афганского конфликта в целях объединения региональных усилий для мирного урегулирования афганского вопроса.

В настоящее время ситуация в Афганистане кардинально изменилась, и ШОС должна добиться консенсуса для содействия развитию ситуации в Афганистане в направлении, соответствующем общим интересам Афганистана и стран региона. Китай считает, что ШОС должна в полной мере использовать функции и роли региональной антитеррористической структуры (РАТС ШОС) для предотвращения возрождения террористических сил, работать над продвижением процесса мира и примирения в Афганистане самими афганцами и под руководством самих афганцев, активно участвовать в различных совещаниях многосторонних механизмов, связанных с Афганистаном, для внесения "ШОСовского вклада" в решение практических проблем. Для этого надо активно использовать существующие механизмы экономического, торгового и культурного сотрудничества для постоянной помощи Афганистану в мирном восстановлении.

- Полагаете ли Вы, что последние события в Афганистане могут привести к дестабилизации в регионе, росту числа беженцев, а также проникновению радикальных боевиков на территорию сопредельных государств? Как намерены действовать Китай и Россия при таком сценарии?

- После недавних серьезных изменений в ситуации в Афганистане лидеры и представители афганского движения "Талибан" неоднократно публично заявляли по различным каналам, что движение хочет решить проблемы, с которыми сталкивается народ, удовлетворить его пожелания, и что оно привержено созданию открытого и инклюзивного исламского правительства. "Талибан" также говорит, что движение привержено политике равенства для всех и ликвидации дискриминации. Они объявили о помиловании бывших государственных служащих, обещали гарантировать права и интересы женщин, такие, как свобода слова, занятость и образование. Представитель талибов также заявил, что движение предпримет ответственные действия для защиты безопасности афганцев и иностранных миссий в Афганистане и готов установить хорошие отношения со всеми странами и никогда не позволит никому использовать афганскую территорию для угрозы другим странам. Китай принял к сведению эти позитивные заявления и сигналы.

Мы также отмечаем, что некоторые высокопоставленные государственные деятели, в том числе и в России, а также многочисленные международные СМИ отмечают, что нынешняя деятельность "Талибан" после того, как он вошел в Кабул, подтверждается во всех аспектах, и считают, что нынешний подход движения является положительным, позитивным и прагматичным. Хотя ситуация в Афганистане еще не совсем ясна, "Талибан не повторит прошлую историю. Сегодняшний "Талибан" уже более трезв и рационален, чем во времена его прошлой администрации.

Китай ожидает, что "Талибан" и различные группировки в Афганистане создадут открытую и инклюзивную политическую структуру на основе диалога и консультаций, будут проводить умеренную и устойчивую внутреннюю и внешнюю политику и действительно защищать безопасность иностранных учреждений и персонала в Афганистане.

В то же время мы также ожидаем решительной борьбы афганских талибов со всеми видами террористических сил, включая "Исламское движение Восточного Туркестана", и действительного выполнения своего обещания не позволять никаким силам использовать афганскую территорию для угрозы безопасности соседних стран.

Китай будет продолжать сотрудничество с международным сообществом, включая Россию, в целях поддержки мирного восстановления Афганистана и оказания Афганистану помощи в достижении прочного мира и стабильности.

- На Ваш взгляд, с чем связано столь радикальное развитие событий в Афганистане в последние недели?

- Инициатором афганской проблемы являются Соединенные Штаты. В 2001 году США под предлогом борьбы с терроризмом начали войну в Афганистане. Однако, за последние 20 лет число террористических организаций в Афганистане увеличилось с однозначных цифр до более чем 20. Более 100 тыс. афганских гражданских лиц были убиты или ранены оружием американцев и их союзников, более 10 млн человек были перемещены.

Война в Афганистане вылилась в ежедневные потери в среднем $60млн, что серьезно замедляло экономическое и социальное развитие Афганистана. Американские военные также потеряли в войне более 2,4 тыс. человек, их расходы превысили $2 трлн.

Недавние сильные потрясения в ситуации в Афганистане свидетельствуют, что после многих лет войны и беспорядков афганский народ стремится к стабильности и не хочет вновь посеять хаос. Это также показывает, что навязанная извне модель управления не была поддержана афганским народом, решение острых региональных проблем военным вмешательством не имеет никакой перспективы. Ситуация в Афганистане - еще одно негативное учебное пособие. Уроки очень болезненны, и если Соединенные Штаты не усвоят их всерьез, они столкнутся с новыми страданиями.

Мы отметили, что президент США Джо Байден заявил в своем выступлении, что он не повторит ошибок, вкладывая слишком много энергии в зарубежные гражданские войны и пытаясь изменить другие страны путем бесконечного военного вмешательства. Надеемся, что Соединенные Штаты смогут серьезно задуматься о своей политике повторного военного давления, прекратят бессмысленное вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом защиты демократии и прав человека, не будут подрывать мир и стабильность в других странах и регионах.

В настоящее время афганский вопрос вступил в ключевую стадию перехода от военного к политическому урегулированию. На следующем этапе ситуация в Афганистане будет носить характер нестабильности и неопределенности. Международное сообщество должно совместно поощрять и поддерживать единство и сотрудничество всех политических партий и этнических групп в Афганистане с тем, чтобы открыть новую страницу в истории этой страны.

Китай готов и впредь играть конструктивную роль в афганском вопросе, основываясь на принципе невмешательства в его внутренние дела.