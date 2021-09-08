Байден счел, что КНР, РФ, Пакистан и Иран попытаются договориться с талибами

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Китай, Россия, Пакистан и Иран стремятся достичь договоренностей с пришедшим к власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ), заявил журналистам президент США Джо Байден.

"У Китая есть реальная проблема с талибами. Так что они попытаются договориться с ними, я уверен. Как и Пакистан, как и Россия, как и Иран. Они все пытаются понять, что им теперь делать", - сказал он.

На прошлой неделе МИД КНР сообщил, что помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао в телефонной беседе с заместителем директора политического офиса афганского движения "Талибан" в Катаре Абдулой Саламом Ханафи сказал, что ситуация в Афганистане претерпела фундаментальные изменения, "судьба будущего Афганистана снова в руках афганского народа". Китайский дипломат отметил, что Пекин "всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и проводил дружественную политику в отношении всего афганского народа".

Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил ранее, что движение рассматривает Китай в качестве основного международного партнера.