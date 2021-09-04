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В Киеве заявили, что США будут участвовать в решении конфликта в Донбассе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что США будут участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе и в вопросе Крыма.

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - заявила Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

По ее словам, США готовы участвовать в этом процессе.

"С сегодняшнего дня (данные вопросы - ИФ) будут обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - подчеркнула Стефанишина.

В субботу США объявили о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности, который включает бронебойные системы "Джавелин" и другое оружие.

Ранее в ходе официальной встречи президент Украины Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили привлечение США к обеспечению безопасности Украины. Днем ранее министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Россия Украина Крым Донбас Ольга Стефанишина

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