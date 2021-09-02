Зеленский и Байден обсудили привлечение США к обеспечению безопасности Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не обсуждали вопрос отказа от Минского формата переговоров по Донбассу или замены его на другой, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Замена Минского формата или отказ от Минского формата не обсуждались, но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса о безопасности Украины", - заявил Ермак в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Это касается вопроса и "Северного потока - 2", потому что позиция Украины рассматривать его не как коммерческий вопрос, а как вопрос, касающийся национальной безопасности Украины", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном участии США в переговорах с Украиной и Россией по Донбассу, Ермак сказал: "Все переговоры могут произойти, когда на это есть согласие всех сторон. Могу вам сказать, что США готовы, и они подтвердили это, - принимать участие и сделать все возможное от них для того, чтобы помочь Украине остановить войну и обеспечить систему стойкой безопасности для нашей страны".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Украина и США собираются строить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не "для себя". Песков отметил, что вызывает сожаление и "антироссийская риторика" глав Украины и США по поводу Крыма, а также "по всем другим моментам".

Накануне в Вашингтоне состоялись переговоры Байдена и Зеленского. Согласно совместному заявлению по итогам переговоров, стороны, в частности, обсуждали военную помощь Украине - и затронули тему принятия Украины в НАТО. В Белом доме при этом подтвердили, что поддерживают стремление Киева к вступлению в альянс, но отметили, что Украина должна принять это решение самостоятельно.