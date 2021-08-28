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Во Франции на акциях против "санитарных паспортов" уменьшилось число участников

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В седьмую подряд субботу протестов французов против "санитарных паспортов" в манифестациях в разных городах Франции приняли участие, по подсчетам министерства внутренних дел, 159 тыс. 484 человека.

В миреВо Франции на акции против санитарных паспортов вышли более 175 тыс. человекЧитать подробнее

Французские СМИ, подводя итог очередного протестного дня, отмечают поступательное снижение участников акций против "санитарных паспортов".

В прошлую субботу число манифестантов, по данным МВД, составило 175 тыс. 503 человека по всей стране. Еще неделей раньше, 14 августа, протестовали 214 тыс. 845 французов. Наибольшее число участников было зарегистрировано министерством внутренних дел 7 августа: 237 тыс.

МВД Франции также сообщило, что в ходе протестных акций в эту субботу были задержаны 16 человек, и трое полицейских получили ранения.

Многие участники протеста заявляли, что выступают не против вакцинации, а против "санитарных паспортов", хотя в рядах манифестантов были и те, кто выражал опасения относительно возможных последствий от применения вакцин, их побочных эффектов.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавирусом, либо вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха.

В регионах Франции местные власти обладают полномочиями устанавливать контроль "санитарных паспортов" при посещении крупных торговых центров.

Франция COVID-19 коронавирус МВД Франции

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