Источник усомнился в выводах МАГАТЭ по Северной Корее

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Доклад МАГАТЭ, в котором заявляется о возобновлении работы ядерного реактора в северокорейском Йонбёне, не подкреплен весомыми доказательствами, заявил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По словам собеседника агентства, приведенным в докладе доказательством возобновления работы реактора служат зафиксированные на спутниковых фотографиях сброс горячей воды, следы деятельности радиохимической лаборатории - дым, идущий из трубы расположенной на ее территории котельной.

"Это пока что притягивание за уши. Я совершенно не уверен, что выпуск вод, который виден со спутника, это возобновление работы. Возобновление работы реактора - это мероприятие гораздо более серьезное", - добавил он.

По словам источника, с военно-технической точки зрения такие мероприятия для КНДР в настоящий момент бесполезны, "нет такой цели, достижению которой такие действия могли бы помочь".

Он допустил, что запуск реактора мог бы использоваться КНДР как "средство провокации, понукания США к диалогу", однако выразил сомнение в том, что Пхеньян пошел по этому пути.

МАГАТЭ в опубликованном в минувший понедельник докладе заявило, что Северная Корея, вероятно, возобновила работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбёне с июля 2021 года.

Согласно данным, представленным в докладе, речь идет о реакторе мощностью пять мегаватт на объекте, который производит плутоний - один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.

Кроме того, в отчете МАГАТЭ говорится, что также существуют свидетельства работ в радиохимической лаборатории в Йонбёне в период с середины февраля по начало июля.