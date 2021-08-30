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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В МАГАТЭ увидели признаки работы ядерного реактора в КНДР

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея, вероятно, возобновила работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбене. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ежегодный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"С начала июля 2021 года появились признаки функционирования реактора", - приводит телеканал выдержки из доклада агентства.

Согласно данным, представленным в докладе, речь идет о реакторе мощностью пять мегаватт на объекте, который производит плутоний – один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.

Кроме того, в отчете МАГАТЭ говорится, что также существуют свидетельства работ в радиохимической лаборатории в Йонбене в период с середины февраля по начало июля.

В марте этого года эксперты Центра стратегических исследований США предположили, что, возможно, на ядерном объекте КНДР в Йонбене ведутся работы по производству оружейного плутония. Они пришли к такому заключению на основании изучения спутниковых снимков, на которых видно, что над зданием лаборатории завода по переработке плутония поднимаются клубы пара или дыма.

"Это, хотя и не является показателем ведения работ по переработке, но указывает на то, что в здании ведутся работы, и оно отапливается", - говорится в сообщении центра.

У МАГАТЭ нет прямого доступа на объекты в Северной Корее после того, как в 2009 году инспекторов агентства выдворили из страны. В связи с этим, в том, что касается Северной Кореи, для мониторинга ситуации в ядерной сфере МАГАТЭ использует информацию со спутников и из открытых источников.

Sky News напоминает, что возобновление работ на крупнейшем ядерном объекте последовало после предупреждений северокорейского лидера Ким Чен Ына о расширении ядерного арсенала, несмотря на жесткие санкции.

Как отмечается, в начале 2021 года Ким Чен Ын заявил, что дал распоряжение должностным лицам разработать ракеты с несколькими боеголовками, спутники-разведчики и атомные подводные лодки. Он указал, что такое решение принято для того, чтобы заставить Вашингтон "отказаться от враждебной политики" в отношении Пхеньяна.

Телеканал сообщает, что ранее в этом году президент США Джо Байден назвал Северную Корею "серьезной угрозой для безопасности Америки и всего мира". Тогда он пообещал решать эти проблемы путем "дипломатии и жесткого сдерживания".

В мае Байден заявлял, что готов к встрече с Ким Чен Ыном при условии, что будут обсуждаться вопросы денуклеаризации.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре во время работы предыдущей администрации Дональда Трампа. В ходе него была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

После второго саммита, состоявшегося в Ханое в феврале 2019 года, который закончился без соглашения, переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике.

МАГАТЭ КНДР

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