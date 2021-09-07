Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

США, ЕС и "евротройка" 10 сентября обсудят проект резолюции против Ирана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Париже 10 сентября пройдут переговоры на уровне политических директоров от США, Евросоюза и "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по подготовке проекта резолюции с осуждением Ирана за его деятельность в ядерной сфере, сообщает брюссельская редакция издания The Wall Street Journal.

ЭкономикаМАГАТЭ узнало об увеличении Ираном запасов высокообогащенного урана в 4 разаМАГАТЭ узнало об увеличении Ираном запасов высокообогащенного урана в 4 разаЧитать подробнее

По утверждению издания, Россию также пригласили на переговоры, однако получили отказ.

"Известно, что Россию также пригласили. Они (российские коллеги - ИФ) сказали "нет", - информирует корреспондент издания Лоренс Норман в твиттере.

Как отмечается, встреча пройдет в связи с тем, что США и "евротройка" начали рассматривать вопрос о том, стоит ли добиваться того, чтобы МАГАТЭ приняло резолюцию с осуждением Тегерана.

Ранее в этом году Тегеран заявлял, что может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, если Совет управляющих агентства одобрит антииранскую резолюцию.

"Как мы и объявили, если подготовленная антииранская резолюция будет ратифицирована, Иран с учетом этого примет должные решения и меры. Наша реакция может заключаться в пересмотре сотрудничества с МАГАТЭ", - говорил представитель прежнего правительства Ирана Али Рабийе.

В миреВ Иране не нашли разницы между подходами администраций Байдена и Трампа к ядерной темеЧитать подробнее

Ранее во вторник стало известно о пока не обнародованном докладе МАГАТЭ, согласно которому Иран ускорил производство высокообогащенного урана на обогатительном предприятии в Натанзе. По данным МАГАТЭ, в этом процессе Иран задействовал два каскада центрифуг, а не один, как раньше. Западные СМИ напоминают, что Иран начал обогащать уран до 60% с середины апреля.

Еще во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США Вашингтон вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

Тегеран с 23 февраля 2021 года приостановил выполнение дополнительного протокола, который предусматривал расширенные инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

Иран США ЕС МАГАТЭ

Новости по теме

Новости

До 430 тыс. домохозяйств и учреждений остаются без света в Луизиане

До 430 тыс. домохозяйств и учреждений остаются без света в Луизиане

Apple может представить новый iPhone 14 сентября

Apple может представить новый iPhone 14 сентября

Что произошло за день: вторник, 7 сентября

ЕК подала в суд требование наложить финансовые санкции на Польшу

ЕК подала в суд требование наложить финансовые санкции на Польшу
Афганистан во власти талибов

Талибы заявили о прекращении боев в Панджшере

Афганистан во власти талибов

"Талибан" объявил состав правительства Афганистана

Афганистан во власти талибов

Талибы объявили о назначении губернатора Панджшера

Талибы объявили о назначении губернатора Панджшера

Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством

Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством

Для нейтрализации дельта-штамма вакцинированному требуется в 8 раз больше антител

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');