США, ЕС и "евротройка" 10 сентября обсудят проект резолюции против Ирана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Париже 10 сентября пройдут переговоры на уровне политических директоров от США, Евросоюза и "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по подготовке проекта резолюции с осуждением Ирана за его деятельность в ядерной сфере, сообщает брюссельская редакция издания The Wall Street Journal.

По утверждению издания, Россию также пригласили на переговоры, однако получили отказ.

"Известно, что Россию также пригласили. Они (российские коллеги - ИФ) сказали "нет", - информирует корреспондент издания Лоренс Норман в твиттере.

Как отмечается, встреча пройдет в связи с тем, что США и "евротройка" начали рассматривать вопрос о том, стоит ли добиваться того, чтобы МАГАТЭ приняло резолюцию с осуждением Тегерана.

Ранее в этом году Тегеран заявлял, что может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, если Совет управляющих агентства одобрит антииранскую резолюцию.

"Как мы и объявили, если подготовленная антииранская резолюция будет ратифицирована, Иран с учетом этого примет должные решения и меры. Наша реакция может заключаться в пересмотре сотрудничества с МАГАТЭ", - говорил представитель прежнего правительства Ирана Али Рабийе.

Ранее во вторник стало известно о пока не обнародованном докладе МАГАТЭ, согласно которому Иран ускорил производство высокообогащенного урана на обогатительном предприятии в Натанзе. По данным МАГАТЭ, в этом процессе Иран задействовал два каскада центрифуг, а не один, как раньше. Западные СМИ напоминают, что Иран начал обогащать уран до 60% с середины апреля.

Еще во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США Вашингтон вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

Тегеран с 23 февраля 2021 года приостановил выполнение дополнительного протокола, который предусматривал расширенные инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.