Экс-президента ЮАР досрочно освободят из тюрьмы по медицинским показаниям

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывшего президента ЮАР Джейкоба Зуму досрочно освободят из тюрьмы по медицинским показаниям. Об этом сообщает Axios со ссылкой на министерство исправительных учреждений ЮАР.

Чиновники признали, что Зума имеет право на условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья. Бывший президент провел в заключении два месяца из 15-месячного срока, который он получил за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 годы.

Последний месяц Зума провел в больнице, где ему сделали операцию. Однако подробности его лечения и диагноз неизвестны.

Зума должен будет провести оставшуюся часть срока под надзором сотрудников исправительных учреждений.

После того как бывший президент начал отбывать наказание в тюрьме, в ЮАР начались протесты. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 337 человек.