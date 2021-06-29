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Экс-президент ЮАР Зума получил тюремный срок за неуважение к суду

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд ЮАР, высший суд страны, приговорил экс-президента Джейкоба Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду, сообщает BBC News.

Этот срок он получил за то, что проигнорировал вызов в суд на рассмотрение дела о коррупции еще в период, пока занимал пост президента.

Зуме дали пять дней на добровольную явку в полицию. Если этого не произойдет, будет выдан ордер на его арест.

На заседание по делу о неуважению к суду он также не явился. Оглашая решение, и.о. председателя Конституционного суда Сиси Хампепе отметила, что экс-президент отказался объясняться перед судом, но предпочел сделать ряд "провокационных, недостойных и оскорбительных" заявлений в "намеренной попытке вызвать недоверие к честности судей".

Джейкоб Зума руководил ЮАР с 2009 года до февраля 2018 года, пока не ушел в отставку на фоне череды коррупционных скандалов. Он стал фигурантом нескольких дел о взяточничестве, мошенничестве и оказанию преференций. Проходящие по этим делам предприниматели обвиняются во вступлении в сговор с политиками и влиянии на процессы принятия решений.

В конце мая Зума заявил в суде, что не признает вину по обвинению в коррупционной сделке по закупке оружия в 1990-х на $5 млрд.

ЮАР Джейкоб Зума

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