В ЮАР начались протесты из-за заключения в тюрьму экс-президента

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В ЮАР начались протесты из-за того, что бывший президент страны Джейкоба Зумы начал отбывать тюремный срок. Об этом сообщает BBC News.

Полиция арестовала свыше 60 человек среди тех, кто вышел на улицы чтобы поддержать Зуму.

Вечером в субботу около 300 протестующих соорудили заграждение на главном шоссе Йоханессбурга, всего в беспорядках участвовали около 800 человек. Один полицеский был застрелен, двое получили ранения.

Для отбывания срока Зума был помещен в тюрьму в его родной провинции Квазулу-Наталь.

В новейшей истории ЮАР Зума стал первым бывшим главой государства, приговоренным к тюремному заключению.

На прошлой неделе конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

В конце мая Зума заявил в суде, что не признает вину по обвинению в коррупционной сделке по закупке оружия в 1990-х на $5 млрд.

Дело должно вернуться в Конституционный суд в понедельник, и команда Зумы надеется, что его приговор будет отменен или смягчен. В пятницу Верховный суд отклонил попытку приостановить его арест.