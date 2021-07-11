Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:23Заразились
на 11.07В России 5 783 333+25 033В мире 186 459 999+399 937

В ЮАР начались протесты из-за заключения в тюрьму экс-президента

В ЮАР начались протесты из-за заключения в тюрьму экс-президента
Фото: Darren Stewart/Gallo Images via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В ЮАР начались протесты из-за того, что бывший президент страны Джейкоба Зумы начал отбывать тюремный срок. Об этом сообщает BBC News.

Полиция арестовала свыше 60 человек среди тех, кто вышел на улицы чтобы поддержать Зуму.

Вечером в субботу около 300 протестующих соорудили заграждение на главном шоссе Йоханессбурга, всего в беспорядках участвовали около 800 человек. Один полицеский был застрелен, двое получили ранения.

Для отбывания срока Зума был помещен в тюрьму в его родной провинции Квазулу-Наталь.

В новейшей истории ЮАР Зума стал первым бывшим главой государства, приговоренным к тюремному заключению.

На прошлой неделе конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

В конце мая Зума заявил в суде, что не признает вину по обвинению в коррупционной сделке по закупке оружия в 1990-х на $5 млрд.

Дело должно вернуться в Конституционный суд в понедельник, и команда Зумы надеется, что его приговор будет отменен или смягчен. В пятницу Верховный суд отклонил попытку приостановить его арест.

ЮАР Джейкоб Зума

Новости по теме

Новости

Строительство "Северного потока 2" завершится в августе

Строительство "Северного потока 2" завершится в августе

Ричард Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета

Ричард Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета

Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity

Virgin Galactic отложила старт суборбитального полета на полтора часа

Virgin Galactic отложила старт суборбитального полета на полтора часа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 июля

На газовом заводе в Сирии в расположении войск США произошел взрыв

Крупнейшее казино индейцев навахо снова начнет работу 12 июля

Крупнейшее казино индейцев навахо снова начнет работу 12 июля

Папа Франциск произнесет воскресную молитву из окна клиники в Риме

Папа Франциск произнесет воскресную молитву из окна клиники в Риме

Число жертв обрушения дома в Сёрфсайде достигло 86

Число жертв обрушения дома в Сёрфсайде достигло 86

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');