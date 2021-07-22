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Число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 337 человек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 337 человек погибли в ЮАР в ходе беспорядков в нескольких провинциях страны, вызванных арестом экс-президента Джейкоба Зумы, сообщают в четверг западные СМИ.

"Полиция сообщила о 79 смертях в (провинции) Гаутенг и о 258 в (провинции) Квазулу-Натал в связи с беспорядками", - сообщили местные власти в четверг.

Накануне сообщалось о почти 280 погибших по всей стране.

Протесты продолжаются с ареста Зумы в начале месяца. Они вылились в волну беспорядков, грабежей магазинов и торговых складов. Также участники беспорядков блокировали дороги и другие важные объекты инфраструктуры. По предварительным расчетам, был нанесен ущерб на $3,4 млрд.

В четверг Зума ненадолго покинул тюрьму, чтобы посетить похороны своего брата Майкла, который скончался от болезни спустя несколько дней после ареста экс-президента.

Первая волна протестов прошла по ЮАР 7 июля, после того как бывший глава государства добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму.

В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования дел о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал.

ЮАР Джейкоб Зума

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