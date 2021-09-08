В США с середины августа прибыло около 60 тысяч человек из Афганистана

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По данным министерства внутренней безопасности США с 17 августа в страну прибыло около 60 тысяч человек из Афганистана. Об этом сообщает Associated Press.

Чиновники указали, что 17% эвакуированных - граждане и постоянные резиденты США. Остальные прибывшие из Афганистана имеют специальные иммиграционные визы, полученные за помощь американской армии и силам НАТО, другие типы виз, либо подали заявление на получение таких документов. Также в США прибыли те категории людей, жизни которых может угрожать "Талибан" (запрещенное в РФ движение).

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщал, что американцы доставили на свою территорию как минимум 23876 афганцев, эвакуированных из Кабула.

На данный момент в Афганистане еще остались граждане США. В Вашингтоне отметили, что найдут способы вывезти всех соотечественников даже после завершения операции по эвакуации гражданских лиц.