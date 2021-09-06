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Представитель талибов заявил о полном контроле над Панджшером

Представитель талибов заявил о полном контроле над Панджшером
Фото: AP/TASS

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что провинция Панджшер полностью захвачена.

Захваченный талибами Афганистан

Муджахид написал в своем твиттере, что последний очаг сопротивления в Афганистане - Панджшерская долина - "перешла под полный контроль Исламского эмирата".

"Благодаря этой победе наша страна полностью вырвана из трясины войны", - подчеркнул он.

За последние дни талибы, несмотря на многочисленные потери, продолжали штурм долины с нескольких направлений. По сведениям антиталибовского Фронта национального сопротивления, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен.

В воскресенье радикалы предприняли очередной массированный штурм провинции с трех направлений. Обе стороны подтвердили, что ожесточенные боевые действия продолжаются в районе уезда Шотул, и населенных пунктов Анава, Руха и Париян.

В ночь на понедельник представители Фронта сообщили о массированных авиуадарах пакистанских ВВС позиций защитников Панджшера, которые, по их словам, продолжились в понедельник утром.

Кроме того, в это же время сразу несколько источников из Фронта подтвердили "Интерфаксу" информацию о гибели пресс-секретаря антиталибовского движения, известного афганского журналиста Фахима Дашти, а также одного из родственников лидера Фронта Абдул Вадуда Саре.

Между тем, представители Фронта сообщают, что борьба с талибами не окончена.

"Известие о полном падении Панджшера - не более чем ложь. Вся долина, села, у нас. Более тысячи экстремистов убиты. Бойцы сопротивления тоже погибли при бомбардировке пакистанских ВВС, но мы не сдадимся. Все военнослужащие "коммандос" живы, сопротивление продолжается", - написал представитель Фронта в твиттере.

Хроника 18 июля – 06 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Панджшер

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