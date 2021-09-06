Талибы объявили о завершении войны в Афганистане

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил в понедельник, что война в Афганистане закончена и что движение рассчитывает добиться стабильности в стране, сообщает Tolo News.

"Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид в ходе пресс-конференции в Кабуле заявил, что война закончена и что они рассчитывают иметь стабильность в Афганистане, а любой, кто возьмет оружие в руки, является врагом народа и страны", - сообщает канал в своем твиттере.

Кроме того, телеканал Sky News со ссылкой на Муджахида передал, что ни один мирный гражданин не погиб при взятии Панджшера и что силы сопротивления этой провинции отказались от переговоров.

Муджахид добавил, что с понедельника в провинции возобновят подачу электричества и включат телефонную связь.

Ранее в понедельник Муджахид заявил, что провинция Панджшер полностью находится под их контролем. В антиталибовском Фронте сопротивления опровергли эту информацию и заявили, что контролируют стратегические позиции провинции.