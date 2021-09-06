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СМИ сообщили о бегстве бывшего вице-президента Афганистана в Таджикистан

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул страну, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

По его словам, Салех улетел в Таджикистан.

После бегства афганского президента Ашрафа Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился в провинцию Панджшер, последнюю в стране, которую не контролировали талибы.

Как сообщалось, он заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Салех и лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд вместе использовали долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".

Ранее представитель боевиков заявил о том, что талибы установили контроль над провинцией Панджшер, единственной оказывавшей им сопротивление. Однако во Фронте национального сопротивления провинции заявили, что опровергают эти слова талибов и что силы сопротивления по-прежнему еще контролируют стратегические позиции Панджшера.

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил в понедельник, что война в Афганистане закончена и что движение рассчитывает добиться стабильности в стране, сообщает Tolo News.

Афганистан Амрулла Салех Таджикистан

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