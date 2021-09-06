Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Блинкен раскритиковал приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Приговор белорусского суда по делу оппозиционеров Максима Знака и Марии Колесниковой не является законным и идет вразрез с международными обязательствами Белоруссии, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"К сожалению, этот судебный вердикт является дальнейшей демонстрацией полного неуважения режима к правам человека и фундаментальным свободам народа Белоруссии. Колесникова и Знак заслуживали транспарентного судебного решения в отношении ложных обвинений против них, чего не было", - говорится в заявлении госсекретаря.

Он напомнил, что на фоне такого вердикта Белоруссия как член ОБСЕ обязана соблюдать как право на независимый и беспристрастный суд, так и право на свободу слова и мирные собрания.

Также Блинкен призвал власти Белоруссии прекратить "репрессивную кампанию против народа Белоруссии", немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с оппозицией и гражданским обществом, который приведет к свободным и честным выборам под надзором международных наблюдателей.

Суд в Минске в понедельник огласил приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции: Знаку дали 10 лет лишения свободы, Колесниковой – 11 лет колонии.

Ранее с критикой приговора также выступали ЕС и Великобритания.

Мария Колесникова Максим Знак Энтони Блинкен Белоруссия США

Новости по теме

Новости

Мятежники в Гвинее назвали своей целью создание правительства национального единства

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Спикер Рады выступил против переименования Украины в "Русь-Украину"

Спикер Рады выступил против переименования Украины в "Русь-Украину"

Россия потребовала освобождения президента Гвинеи

Россия потребовала освобождения президента Гвинеи
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Приговор о сбитом над Донбассом МН17 могут огласить в конце 2022 года

Суд в Минске вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Суд в Минске вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку
Афганистан во власти талибов

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 220,6 млн человек

Афганистан во власти талибов

Представитель талибов заявил о полном контроле над Панджшером

Представитель талибов заявил о полном контроле над Панджшером

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');