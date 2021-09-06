Блинкен раскритиковал приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Приговор белорусского суда по делу оппозиционеров Максима Знака и Марии Колесниковой не является законным и идет вразрез с международными обязательствами Белоруссии, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"К сожалению, этот судебный вердикт является дальнейшей демонстрацией полного неуважения режима к правам человека и фундаментальным свободам народа Белоруссии. Колесникова и Знак заслуживали транспарентного судебного решения в отношении ложных обвинений против них, чего не было", - говорится в заявлении госсекретаря.

Он напомнил, что на фоне такого вердикта Белоруссия как член ОБСЕ обязана соблюдать как право на независимый и беспристрастный суд, так и право на свободу слова и мирные собрания.

Также Блинкен призвал власти Белоруссии прекратить "репрессивную кампанию против народа Белоруссии", немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с оппозицией и гражданским обществом, который приведет к свободным и честным выборам под надзором международных наблюдателей.

Суд в Минске в понедельник огласил приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции: Знаку дали 10 лет лишения свободы, Колесниковой – 11 лет колонии.

Ранее с критикой приговора также выступали ЕС и Великобритания.