Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку будет обжалован

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Адвокаты членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака и Марии Колесниковой обжалуют обвинительный приговор в 10-дневный срок в Верховном суде.

"Постановлен приговор в отношении Максима Знака и Марии Колесниковой, им назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и 11 лет лишения свободы соответственно. Этот приговор незаконный и необоснованный, он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердилась ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись. Естественно, защита будет этот приговор обжаловать, в десятидневный срок будут поданы апелляционные жалобы. Я думаю, и сами наши подзащитные подадут жалобы", - заявил журналистам адвокат Евгений Пыльченко в понедельник. В суде он представлял интересы Максима Знака.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, Минский областной суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Знака и Колесниковой 4 августа.

В чем обвиняют Колесникову и Знака

Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Знак был задержан 9 сентября прошлого года, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями Знак объявлял голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Протесты после августовских выборов в Белоруссии

В Белоруссии после 9 августа в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывал к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.

Максим Знак Мария Колесникова Белоруссия Евгений Пыльченко

Новости по теме

Новости

Россия потребовала освобождения президента Гвинеи

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Приговор о сбитом над Донбассом МН17 могут огласить в конце 2022 года

Суд в Минске вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Суд в Минске вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку
Афганистан во власти талибов

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 220,6 млн человек

Афганистан во власти талибов

Представитель талибов заявил о полном контроле над Панджшером

Представитель талибов заявил о полном контроле над Панджшером

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 сентября

Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть для стран Азии

Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть для стран Азии
Афганистан во власти талибов

Лидер сопротивления в Панджшере призвал талибов остановить наступление

Экс-президента ЮАР досрочно освободят из тюрьмы по медицинским показаниям

Экс-президента ЮАР досрочно освободят из тюрьмы по медицинским показаниям
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');