Приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку будет обжалован

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Адвокаты членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака и Марии Колесниковой обжалуют обвинительный приговор в 10-дневный срок в Верховном суде.

"Постановлен приговор в отношении Максима Знака и Марии Колесниковой, им назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и 11 лет лишения свободы соответственно. Этот приговор незаконный и необоснованный, он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердилась ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись. Естественно, защита будет этот приговор обжаловать, в десятидневный срок будут поданы апелляционные жалобы. Я думаю, и сами наши подзащитные подадут жалобы", - заявил журналистам адвокат Евгений Пыльченко в понедельник. В суде он представлял интересы Максима Знака.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, Минский областной суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Знака и Колесниковой 4 августа.

В чем обвиняют Колесникову и Знака

Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Знак был задержан 9 сентября прошлого года, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями Знак объявлял голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Протесты после августовских выборов в Белоруссии

В Белоруссии после 9 августа в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывал к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.