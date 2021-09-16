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Обжалован приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Адвокаты членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака обжаловали вынесенный им приговор, сообщил телеграм-канал бывшего избирательного штаба Виктора Бабарико. Колесникова была координатором штаба, Знак - юристом.

Минский областной суд 6 сентября приговорил Знака к десяти годам лишения свободы, а Колесникову - к 11 годам. У сторон процесса было десять суток на обжалование приговора. Если бы никто не подал жалобы на приговор, он бы вступил в силу 21 сентября, объяснил адвокат Владимир Пыльченко.

"Апелляционные жалобы подаются в Верховный суд, который будет рассматривать дело в качестве суда второй инстанции. Поданные сегодня жалобы можно условно назвать "предварительными". Есть возможность изложить доводы в дополнительной апелляционной жалобе не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания", - добавил он.

Когда будет назначено это заседание, защита не знает.

Апелляции на приговор намерены подать и сами Колесникова и Знак, на что у них есть время до 20 сентября, говорится в сообщении.

Оппозиционеров обвинили в публичных призывах к действиям, направленным во вред госбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК).

Колесникова и Знак находятся под стражей с начала сентября 2020 года. По утверждению властей, Колесникову задержали 8 сентября на границе с Украиной, когда она и два других оппозиционера Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать из страны, но мужчины вытолкнули ее машины. По словам Кравцова и Родненкова, их втроем пытались принудительно депортировать, но Колесникова порвала загранпаспорт, вылезла из машины, направилась в сторону Белоруссии и тогда была задержана.

Суд над оппозиционерами продолжался с 4 августа.

Белоруссия Мария Колесникова Минский облсуд Максим Знак Владимир Пыльченко

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