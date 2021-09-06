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Суд в Минске вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Суд в Минске вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку
Мария Колесникова и Максим Знак
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Минске приговорил членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову к 11 годам колонии и Максима Знака – к 10 годам.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы: Знаку М.А. – на срок десять лет с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой М.А. – на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима", - зачитал приговор судья.

Мария Колесникова была координатором штаба бывшего руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, а после выборов стала одним из лидеров и одним из главных лиц оппозиции. Максим Знак работал юристом в штабе Бабарико.

Минский областной суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Колесниковой и Знака 4 августа.

Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии) Уголовного кодекса. Не согласившись с обвинениями, адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК).

В Белоруссии после 9 августа в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывал к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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Белоруссия Мария Колесникова Максим Знак

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