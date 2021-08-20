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В Думе заявили, что приезд наблюдателей от ПАСЕ остается под вопросом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Участие представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в наблюдении за выборами в Госдуму находится под вопросом, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Есть информация, что руководящий орган ПАСЕ принял решение не ехать в Россию наблюдать за выборами из солидарности с БДИПЧ ОБСЕ, но окончательного решения нет", - сказал Калашников "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что "группа левых в ПАСЕ выступает за то, чтобы поехать даже в усеченном составе". Калашников уточнил, что "в усеченном виде - это означает приезд группы меньшей, чем они запрашивали, но вполне в достаточном количестве для работы".

Глава комитета также выразил несогласие с тем, что "в условиях пандемии широкое присутствие наблюдателей уместно". "Мы сейчас ведем агитационную кампанию, и также ограничены при проведении встреч с избирателями. Пандемия - есть пандемия, условия везде одинаковые", - сказал Калашников.

Он уточнил, что традиционно наблюдатели от ПАСЕ приезжают дня за три до начала выборов, в этой связи еще остается время для урегулирования вопроса.

"Я разговаривал недавно с Тини Коксом (нидерландский сенатор, глава одной из политических групп ПАСЕ - ИФ), советую им приехать", - сказал также Калашников.

Ранее представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что не будут направлять на выборы в России своих наблюдателей.

В этой связи заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов выразил сожаление.

"Формальным поводом для претензий со стороны БДИПЧ стало обусловленное задачей борьбы с коронавирусной инфекцией решение российских властей о необходимости ограничения общего числа иностранных наблюдателей. Очевидно, что эта мера является вынужденной, объективно связанной с развитием эпидемиологической обстановки в России и в мире в целом", - сказал он на брифинге.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября

Госдума ПАСЕ

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