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Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Делегация России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинула заседание в знак протеста против нарушения регламента.

"Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем", - сказал на заседании во вторник председатель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

По его словам, ассамблея нарушила прописанные в ее же регламенте правила о том, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, принимающих участие в заседании - онлайн или очно.

Так в план работы заседания были во вторник включены две резолюции, одна из которых, касающаяся оценок действий РФ относительно Украины и Крыма, получила поддержку лишь поддержку 126 членов ассамблеи, а вторая - осуждающая действия белорусских властей относительно оппозиции - 122 членов.

"Мы не хотим конфронтации, мы хотим диалога. Решения, принимаемые 120 голосами, нелегитимны", - заявил Толстой.

В составе ассамблеи 323 парламентария из 57 государств.

Сессия ПА ОБСЕ проходит с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате. Толстой принимает участие в работе сессии непосредственно в Вене.

ПАСЕ

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