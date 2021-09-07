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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Польша насчитала в Белоруссии 10 тыс. мигрантов, стремящихся в ЕС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В последние дни погранслужба Польши зафиксировала рост числа попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. По данным пограничников, проникнуть в ЕС надеются более 10 тысяч человек, сообщает Deutsche Welle.

Начальник пограничной службы Польши генерал Томаш Прага заявил в понедельник, 6 сентября, что в последние дни было зафиксировано увеличение числа попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы, передает "Польское радио". Так, в субботу погранслужба предотвратила незаконное пересечение границы 215 человек, в воскресенье - еще 152, а в понедельник утром - 59 человек.

Прага добавил, что в преступных схемах участвуют международные группировки, которые пытаются перебросить мигрантов из стран Азии и Африки в Западную Европу. Многие из мигрантов называли пограничникам в качестве пункта назначения Германию или Францию.

"Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница", - говорится в сообщении.

Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в организованной доставке беженцев к внешней границе ЕС. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения в районах на границе с Белоруссией. В конце мая, после того как западные страны ужесточили санкции против Белоруссии, Александр Лукашенко объявил, что Минск больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС.

Польша Белоруссия ЕС

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